Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia nach den Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Der Umsatz sei zwar besser als erwartet ausgefallen, die Margen im Netzwerkbereich jedoch enttäuschend gewesen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings seien die Erwartungen an die Zahlen nicht hoch gewesen und die Aufmerksamkeit liege auf dem zweiten Halbjahr./mf/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0110 2018-07-26/13:45

ISIN: FI0009000681