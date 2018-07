Noch rollt die sonnige Hitzewelle, doch am Horizont ziehen bald erste Wolken auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für Freitag verbreitet Sonnenschein und Höchsttemperaturen bis 38 Grad, vor allem am Wochenende dann einige Wolken und Gewitter.

Besonders heiß werde es am Freitag im Westen Deutschlands, teilten die Meteorologen am Donnerstag in Offenbach mit. Im Osten und Südosten steigen die Temperaturen demnach auf 29 bis 34 Grad. Dort können sich auch einzelne Hitzegewitter entladen, örtlich sogar mit Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Am Samstag macht sich in Deutschland der Ausläufer eines Tiefs bemerkbar. Zwar werde der Ausläufer auch als "Kaltfront" bezeichnet, da er kühlere Atlantikluft transportiere, teilte der DWD weiter mit. "Kühler ist dabei allerdings relativ, denn die Tageshöchstwerte liegen auch am Samstag noch bei Werten zwischen 28 und 34 Grad."

Außerdem im Gepäck: Wolken, Schauer und teils kräftige, örtlich auch unwetterartige Gewitter insbesondere im Westen und Norden. Nur der Osten und Nordosten bleiben demnach zunächst weitgehend verschont - am Sonntag soll es dann auch dort gewittern. Die neue Woche startet voraussichtlich so, wie die vergangene endet: heiß./cam/DP/jha

