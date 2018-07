Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent. Das entschied der EZB-Rat bei seiner Sitzung in Frankfurt, wie die Notenbank mitteilte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt auf Kurs in Richtung einer weniger expansiven Geldpolitik. Die Währungshüter bekräftigten am Donnerstag, ihre vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe bis zum Jahresende einzustellen, sofern die Konjunktur weiter mitspielt. Aktuell werden Wertpapiere für 30 Milliarden Euro im Monat ...

