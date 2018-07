Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Juli geringfügig

Der Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschland wird sich einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge in den nächsten Monaten verlangsamen. Auch das Beschäftigungswachstum soll sich etwas abschwächen. "Die Arbeitsmarktentwicklung wird durch die internationalen Handelskonflikte gedämpft, aber ein Abschwung ist nach gegenwärtigem Stand nicht zu erwarten", schreibt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Juli gegenüber dem Vormonat zum vierten Mal in Folge.

Ifo-Beschäftigungsbarometer verharrt auf hohem Niveau

Die deutschen Unternehmen planen auf unverändert hohem Niveau zusätzliches Personal einzustellen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer verharrt im Juli bei 104,1 Punkten. "Im Moment gibt es keine Anzeichen, dass sich der lang anhaltende Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt abkühlt", erklärte das Ifo-Institut.

Nikko glaubt an geldpolitische Wende der BoJ

Die Nikko Asset Management rechnet mit einer nahenden Wende in der Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ). "Auf ihrer Sitzung nächste Woche wird die Bank of Japan wahrscheinlich ankündigen, dass sie Möglichkeiten prüfen wird, ihr Programm der Zinskurvenkontrolle zu ändern, um die Belastung für das Finanzsystem zu reduzieren. Das bedeutet, sie strebt höhere langfristige Zinssätze oder eine Lockerung ihrer Negativzinspolitik an", sagt Chefstratege John Vail.

Frankreich zieht nach Vereinbarung von Trump und Juncker rote Linien

Frankreich hat nach den Vereinbarungen zwischen der EU und den USA im Handelsstreit rote Linien für die künftigen Verhandlungen gezogen. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sagte der Nachrichtenagentur AFP, Ziel könne nicht ein umfassendes Handelsabkommen sein. Die Grenzen eines solchen Unterfangens seien durch das gescheiterte Freihandelsabkommen TTIP aufgezeigt worden. Auch müsse die Landwirtschaft aus den Verhandlungen zwischen EU und USA herausgehalten werden.

Venezuela streicht fünf Nullen aus seiner Währung

Venezuela streicht fünf Nullen aus seiner Landeswährung, dem Bolivar. Präsident Nicolas Maduro kündigte ein Programm der "wirtschaftlichen Erholung" an, das am 20. August starten werde. Geplant sei dabei auch eine "Geldumstellung": "Fünf Nullen weniger". Venezuela steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, die Geldentwertung könnte laut Internationalem Währungsfonds (IWF) dieses Jahr eine Million Prozent erreichen.

Polizei: Kleiner Sprengsatz löst Explosion vor US-Botschaft in Peking aus

Die Explosion vor der US-Botschaft in Peking ist nach Polizeiangaben durch einen kleinen Sprengsatz ausgelöst worden. Ein Mann sei an der Hand verletzt worden, als er versucht habe, den Sprengsatz zu zünden, teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige stamme aus der autonomen Region Innere Mongolei im Norden Chinas. Er sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juni Arbeitslosenzahl 403.000

Schweden Juni Arbeitslosenquote 7,2%

Schweden Juni Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8%

Schweden Juli Verbrauchervertrauen 99,8 (Juni: 96,8)

Schweden Juli Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 98,3

