Wal Mart (WKN:860853) hat viel Konkurrenz, aber man könnte argumentieren, dass der einzige echte Rivale des Unternehmens Amazon.com (WKN:906866) ist. Die beiden großen Einzelhändler befinden sich in einem technologischen Wettrüsten, um den Kunden das Einkaufen so einfach und bequem wie möglich zu machen. Das ist ein Bereich, in dem Amazon einen Vorteil hat. Weil Amazon als digitales Unternehmen angefangen hat - und größtenteils noch immer eines ist - wurde es von Grund auf für das Online-Shopping entwickelt. Jeder Teil des Einkaufserlebnisses, von der Suche auf der Website über die Kasse, die Lieferkette bis hin zur Rückgabe, ist gut durchdacht. Wal-Mart ...

