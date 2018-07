Pfäffikon / Bern (ots) -



Von Januar bis Juni 2018 wurden in der Schweiz sowie im Fürstentum

Liechtenstein insgesamt 157'910 Neuwagen verkauft (-1008 PW, -0,6%),

was den Erwartungen von Branchenvertretern entspricht. Einen argen

Dämpfer versetzte die andauernde Dieselkrise allerdings erneut den

Selbstzündern (48'219 PW; -19,1%). Kompensiert wurden die deutlichen

Minderverkäufe von Dieselfahrzeugen (-11'348 PW) in kleinerem Umfang

durch die anhaltenden Zuwächse alternativ angetriebener Personenwagen

sowie durch Benziner.



Im ersten Halbjahr 2018 wechselten auch 437'484 Gebrauchtwagen den

Besitzer. Dies sind 4768 Fahrzeuge (-1,1%) weniger als ein Jahr

zuvor, womit sich der Occasionsmarkt aber ebenfalls auf Zielkurs

befindet. Zum Verkauf ausgeschrieben waren Occasionsfahrzeuge im

Durchschnitt während 67 Angebotstagen.



Verknapptes Gebrauchtwagen-Angebot



Stagniert der Neuwagenmarkt, profitieren die Occasionsverkäufer,

lautet eine gängige Erklärung des Marktgeschehens. Aktuell trifft

diese «Gesetzmässigkeit» allerdings nur eingeschränkt auf den

Gesamtmarkt zu: Trotz kräftigem Wirtschaftswachstum im In- und

europäischen Ausland verunsichert die Dieselkrise nämlich weiterhin

potenzielle Neuwagenkäufer. Zudem dienen alternativ angetriebene

Fahrzeuge oft nicht dem Ersatz eines bestehenden Wagens, sondern

ergänzen den bestehenden Fuhrpark. Dies führt - nebst rückläufigen

Importen - zu einer Angebotsverknappung, steigenden Preisen und einer

rückläufigen Nachfrage.



