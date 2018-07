Die US-Börsen haben am Mittwoch zu Handelsende an Fahrt aufgenommen: Der Tagesgewinn betrug 230 Punkte (+0,9 Prozent). Charttechnisch kam es gestern zu einem Ausbruch über einen wichtigen Widerstand. Dies ist als Kaufsignal zu sehen. Die Aufwärtsrallye könnte sich jetzt beschleunigen. Was Anleger wissen müssen, welche Strategie überzeugt.

Den vollständigen Artikel lesen ...