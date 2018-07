Zwei astronomische Konstellationen fallen am Freitag zusammen: eine außergewöhnlich lange Mondfinsternis und Mars, der der Erde besonders nahe ist.

Sommernachtstraum unterm Sternenhimmel: Der Mond leuchtet am späten Freitagabend kupferrot und der Mars erscheint groß, rot und hell. Das extrem seltene astronomische Ereignis am 27. Juli fällt auf eine hochsommerlich warme, allerdings nicht ganz klare Sommernacht.

"Das ist eine tolle Chance, die Wunder des Himmels ins Bewusstsein zu rücken", sagt Astrophysiker Dominik Elsässer von der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) im südhessischen Heppenheim. Viele Sternwarten, Planetarien, astronomische Vereine und Forschungsinstitute laden zum Beobachten des Schauspiels ein. Einen besonderes guten Blick hat Astronaut Alexander Gerst von der Raumstation ISS. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was passiert mit dem Mond?

Zu einer Mondfinsternis kommt es nur bei Vollmond, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen. Der Mond taucht dabei völlig in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde in den Weltraum wirft. Am Freitag kommt es nach Darstellung von Astronomen zur längsten sichtbaren totalen Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts: Eine Stunde und 43 Minuten dauert sie. Übertroffen wird diese Dauer erst bei der Mondfinsternis am 9. Juni 2123 - um etwa drei Minuten. "Damit hat sie dann fast die maximal mögliche Länge von einer Stunde und 47 Minuten erreicht", sagt Astronomin Carolin Liefke von der VdS und dem Haus der Astronomie in Heidelberg.

Warum leuchtet der Mond im Erdschatten kupferrot bis orange?

Die kurzwelligen blauen Lichtwellen der Sonnenstrahlen werden vollständig in der Erdatmosphäre gestreut, erläutert das Deutsche ...

