Zwischen den USA und der EU bahnt sich eine erste Lösung an. Das erleichtert die Börsianer, die kräftig dazukaufen. Die EZB bietet keine Überraschung.

Europas Anleger haben sich am Donnerstag zurückgemeldet. Entspannungssignale aus Washington beflügelten den Frankfurter Handel, wo der Dax mit 12.742 Punkten am Nachmittag 1,3 Prozent fester notierte. Beim Treffen am gestrigen Abend hatten sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump überraschend darauf geeinigt, Verhandlungen zum Abbau von Handelshemmnissen aufzunehmen.

Damit sind US-Strafzölle auf europäische Autos vorerst vom Tisch. Die Titel, die gestern noch unter die Räder gekommen waren gehörten zu den großen Gewinnern auf dem sich erholenden europäischen Aktienmarkt.

Die Aktien von BMW legten fünf Prozent zu, Anteilsscheine von Volkswagen verteuerten sich um vier Prozent, der Zulieferer Continental um 2,3 Prozent. Sogar Daimler-Papiere stiegen um 1,7 Prozent, obwohl die Stuttgarter heute einen starken Gewinneinbruch im zweiten Quartal bekannt geben mussten.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

In der zweiten Frankfurter Reihe fielen die Kursgewinne nicht so groß aus wie bei den Bluechips. Die Nebenwerte des MDax legten 0,6 Prozent zu auf 26.858, der TecDax rückte 0,3 Prozent vor auf 2923 Zähler. Der Euro-Stoxx-50, Leitindex der Währungsunion gewann 0,6 Prozent auf 3.489 Punkte.

Die Vorgaben waren gemischt ausgefallen. Während sich Investoren an der Wall Street in Kauflaune zeigten, hatten die Börsen in Fernost mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Dow Jones und S&P 500 zwischen 0,7 bis 0,9 Prozent, die Technologietitel blieben auf Rekordjagd: Der Nasdaq 100 erreichte mit fast anderthalb Prozent an Aufschlag 7511 Punkte - und damit einmal mehr eine neue Bestmarke.

In Tokio gab der marktbreite Nikkei 0,1 Prozent nach, während der noch größere Topix, der alle an der japanischen Börse gelisteten Titel zusammenfast, 0,7 Prozent zulegen konnte auf 1765 Punkte. Chinesische Papiere hingegen waren nicht gefragt. Der CSI 300 verlor 1,2 ...

