Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport erwägt einen Verkauf seiner Anteile am Airport Hannover. "Im Rahmen unseres Beteiligungsmanagements unterziehen wir alle Vermögensanlagen und Beteiligungen des Fraport-Konzerns einer regelmäßigen Bewertung", sagte ein Fraport-Sprecher am Donnerstag und betonte, dass es am Markt bereits Interessenten für die Anteile an Niedersachsens größtem Flughafen gebe. Fraport hält 30 Prozent an dem Flughafen.

Nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" gilt der britische Finanzinvestor Icon Infrastructure als Favorit - der Kaufpreis würde bei den fortgeschrittenen Verhandlungen bei rund 100 Millionen Euro liegen.

Fraport hält 30 Prozent der Anteile am Flughafen Hannover, die restlichen 70 Prozent entfallen zu gleichen Teilen auf die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen. Eine Sprecherin des Finanzministeriums bestätigte, dass Fraport die Mitgesellschafter über seine Absichten informiert habe. "Wir wissen, dass Fraport aus strategischen Gründen einen Verkauf seiner Anteile prüft", sagte sie.

Hannover ist Norddeutschlands einziger Verkehrsflughafen, der rund um die Uhr angeflogen werden kann. Mit seinen drei Landebahnen ist er für bis zu 80 Starts und Landungen pro Stunde ausgelegt und fertigt je nach Saison zwischen 6000 und 20 000 Passagiere täglich ab./rek/DP/jha

