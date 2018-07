Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 455 US-Dollar belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal hätten bereits eine deutliche Verbesserung gezeigt, so dass es weiteres Potenzial für die Bewertung gebe, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank des wachsenden Segments Wartung verliere der zyklische Charakter des Geschäfts an Bedeutung./mf/bek Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2018-07-26/14:14

ISIN: US0970231058