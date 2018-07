Die Baader Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal des Ausrüsters für die Chipindustrie erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf die Auftragseingänge sei erwartungsgemäß angehoben worden, hier deute sich aber möglicherweise eine langsamere Dynamik in der zweiten Jahreshälfte an./tih/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2018-07-26/14:24

ISIN: DE000A0WMPJ6