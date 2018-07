Die ersten sechs Monate von Apples (WKN:865985) laufendem Wirtschaftsjahr waren recht stark. Der Umsatz des Unternehmens lag in diesem Zeitraum 13,9 % über dem Vorjahreswert, und sein operativer Gewinn legte um 12,6 % zu. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch einen 14 %-igen Anstieg des iPhone-Umsatzes getrieben. Dahinter steckte fast ausschließlich ein höherer Durchschnittspreis der iPhones. Aber auch die Umsätze der Sparten Services, andere Produkte und iPad wuchsen um 24 %, 37 % bzw. 6 %. Das Mac-Geschäft war jedoch eher ein Klotz am Bein der Ergebnisse, da der Umsatz hier in der ersten Jahreshälfte um 3 % sank. Apple wird ...

