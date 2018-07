Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Halbjahreszahlen und einer Erhöhung des Unternehmensausblicks von 1400 auf 1550 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analystin Wan Nurhayati hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für den Pharmakonzern leicht an. Die bilanzielle Situation bleibe aber etwas angespannt./mis/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2018-07-26/14:44

ISIN: GB0009252882