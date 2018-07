Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Diese bestätigten die Aktien des Börsenbetreibers als Investment, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch steige mit den Ergebnisse die Zuversicht in das weitere Wachstum./bek/mis Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2018-07-26/14:47

ISIN: DE0005810055