Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Weitere positive Überraschungen dürften für den Börsenbetreiber schwierig werden, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die positiven Punkte erschienen bereits in den Aktienkurs eingepreist zu sein./mis/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0142 2018-07-26/14:49

ISIN: DE0005810055