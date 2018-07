Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,05 Euro belassen. Das zweite Quartal habe die robuste Ergebnisentwicklung der Bank einmal mehr bewiesen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine gewisse Belastung gehe von der Unsicherheit in Hinblick auf Brasilien und Großbritannien aus./mf/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0145 2018-07-26/14:54

ISIN: ES0113900J37