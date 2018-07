Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat am heutigen Donnerstag mit einem starken ersten Halbjahr und einem erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr überrascht. Die Analysten präsentieren sich dementsprechend optimistisch. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie für Roche nach den Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe starke Halbjahresresultate vorgelegt und den Jahresausblick angehoben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag präsentierten Studie. Die Umsätze in den beiden Sparten Pharma und Diagnostik hätten sich besser entwickelt als gedacht. Die Markterwartungen dürften nun steigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...