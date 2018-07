Der Ausbau der Windenergie an Land hat zuletzt deutlich abgenommen. Schuld ist eine geänderte, weniger attraktive Förderung dieser erneuerbaren Energie.

Nach dem Rekordjahr 2017 hat sich der Schwung beim Ausbau der Windenergie an Land unter einem neuen Fördersystem deutlich verlangsamt. Knapp 500 Windräder mit gut 1600 Megawatt Leistung wurden in den ersten sechs Monaten 2018 neu gebaut, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Dies entspricht rechnerisch der Leistung von etwa vier größeren Kohlekraftwerksblöcken. Für das Gesamtjahr wird nun neue Windkraft mit einer Leistung von 3300 bis 3500 Megawatt erwartet. 2019 rechnet der BWE mit noch weniger. 2017 waren es noch gut 5300 Megawatt.

Der Rückgang 2018 war allerdings vom BWE erwartet worden. Hintergrund ...

