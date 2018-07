Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für takeaway.com vor den am 1. August erwarteten Halbjahreszahlen von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter anderem wegen der Serie an heißen sommerlichen Tage in Europa rechne er mit einem leichten Rückgang der Bestellungen im zweiten Quartal, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Essenslieferanten. Das Kursziel habe er angehoben, da er sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben habe./ck/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0157 2018-07-26/15:03

ISIN: NL0012015705