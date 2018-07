Die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung hatte bereits dem Sozialen Netzwerk Facebook zu schaffen gemacht - hier war die Zahl der aktiven Nutzer in Europa zurückgegangen. Auch die Kosten für den jüngsten Börsengang in New York schlugen in der Spotify-Bilanz durch. Das schwedische Unternehmen schrieb in der Folge einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...