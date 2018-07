Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal angesichts einer Entspannung im amerikanisch-europäischen Zollstreit auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Stahlpreise in Europa dürften nun steigen, jene in den USA aber fallen, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für eine Neubewertung der günstig bewerteten Stahlaktien sei dies hilfreich. ArcelorMittal bleibt sein globaler "Top Pick" im Sektor./tih/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0159 2018-07-26/15:04

ISIN: LU1598757687