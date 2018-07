In den letzten Wochen und Monaten bewegte sich die Aktie übergeordnet seitwärts und bildete zwischen 10,0 CAD auf der Unterseite und 13,0 CAD auf der Oberseite einen entsprechenden Korridor aus. In Ermangelung relevanter fundamentaler Nachrichten können wir uns an dieser Stelle voll und ganz auf die aktuellen charttechnischen Entwicklungen konzentrieren. Und man muss ganz klar sagen: Es steht Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...