London (www.fondscheck.de) - Schroders gibt das Ergebnis für das erste Halbjahr 2018 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Die Fondsgesellschaft hat ihren Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Das verwaltete und administrierte Vermögen (Assets under Management and Administration, AUMA) belief sich am Ende des ersten Halbjahrs 2018 auf 449,4 Milliarden GBP (508,2 Milliarden EUR). Die AUMA betrugen zum Jahresende 2017 447,0 Milliarden GBP (503,6 Milliarden EUR). Damit erhöhte sich auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent von 361,5 Millionen GBP auf 397,1 Millionen GBP. ...

