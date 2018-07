Wien (www.fondscheck.de) - Morgan Stanley Investment Management sammelte im ersten Halbjahr europaweit das meiste Geld ein. Dies berichtet der Branchendienst "Financial News" und beruft sich dabei auf Daten der Ratinggesellschaft Morningstar, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach habe der amerikanische Asset Manager ein Nettomittelaufkommen von fünf Milliarden Pfund erzielt, also rund 5,6 Milliarden Euro. Morgan Stanley IM betreue ein Vermögen von rund 400 Milliarden Euro, fast 30 Prozent davon in Europa. ...

