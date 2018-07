Wien (www.fondscheck.de) - Die Fusionsberatungsgesellschaft Lazard hat Jörg Asmussen sowie Peter Orszag in die neu geschaffenen Positionen der Leiter Fusionen und Übernahmen in Nordamerika respektive Europa berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Darüber berichte Bloomberg News. "Jörg und Peter werden dazu beitragen, M&A-Kunden-Marketinginitiativen auf der ganzen Welt voranzutreiben," habe Alex Stern, Chief Executive Officer der Finanzberatungssparte des Unternehmens, in einem Memo geschrieben, das Bloomberg News vorliege. Die Ernennungen seien Teil der "nächsten Wachstumsphase" des Unternehmens. ...

