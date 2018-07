Mainz (ots) -



Es läuft nicht gut für Georg Bergstedt (Stefan Haschke) in "Tanken - mehr als Super". In der eigenproduzierten Sitcom, die ab Dienstag, 31. Juli 2018, 22.45 Uhr, in ZDFneo läuft, wird er als Tagschichtleiter der "Super"-Tankstelle gefeuert und zum Leiter der Nachtschicht degradiert. Ein Albtraum für seine Mitarbeiter Olaf (Daniel Zillmann) und Daniel (Ludwig Trepte), die dachten, eine ruhige Kugel schieben zu können. Von wegen: Mit einem Chef wie Georg wird die Nacht zum Tag.



Georg versucht alles, um die neue "Königin" der Tagschicht und seine auserkorene Erzfeindin Jana (Christina Petersen) zu stürzen. Er schmiedet die abstrusesten Pläne, führt sich auf, als sei er der CEO eines erfolgreichen Dax-Konzerns, und will beweisen, dass er zu Höherem berufen ist. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, Janas vermeintliche Pornovergangenheit offenzulegen. Studienabbrecher Daniel und der verhinderte Rockmusiker Olaf sind von Georgs Ambitionen und seinem paranoiden Kontrollwahn genervt. Sie würden lieber ungestört über Daniels Freundin Charlotte (Vita Tepel) quatschen oder am besten gleich in die Tagschicht zu Jana wechseln.



Das Chaos ist programmiert, und Georg schlittert von einer Katstrophe in die nächste. In den ersten beiden Folgen haben es die drei von der Tankstelle mit einem Notarzteinsatz, quengelnden Kindern, einer selbstbewussten Muslima, einem dementem Opa und durchgeknallten Death-Metal-Musikern zu tun.



Um beste Drehbedingungen für die zwölfteilige Serie zu haben, wurde eine detailgetreue Studio-Tankstelle gebaut - komplett mit Fantasieprodukten ausgestattet. "Tanken - mehr als Super" steht ab dem Starttag, Dienstag, 31. Juli 2018, in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.



