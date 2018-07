Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Iberdrola nach Halbjahreszahlen von 6,10 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des spanischen Energiekonzerns hätten seine Schätzungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Jose Porta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe daraufhin nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vorgenommen./tih/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0166 2018-07-26/15:18

ISIN: ES0144580Y14