Daimler beschließt neue Struktur ab Anfang 2020 - Höhere Kosten

STUTTGART - Der Autobauer Daimler soll von 2020 an aus drei selbstständigen Aktiengesellschaften unter einem gemeinsamen Dach bestehen. Vorstand und Aufsichtsrat haben der schon seit etwa einem Jahr diskutierten neuen Struktur nun zugestimmt, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Umbau soll einmalig einen hohen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Zudem fallen bis zum Jahr 2020 auch höhere laufende Kosten an. Diese dürften in der Spitze einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag ausmachen.

ROUNDUP: Daimler-Gewinn rutscht wegen hoher Sonderkosten ab

STUTTGART - Beim Auto- und Lastwagenbauer Daimler wachsen die Probleme. Im zweiten Quartal rutschte der Gewinn wegen hoher Sonderkosten ab - und die Aussichten sind in der wichtigen Kernsparte Mercedes-Benz weiter mau. Auch im laufenden dritten Quartal rechnet Vorstandschef Dieter Zetsche mit Belastungen, weil der Konzern bei der Zertifizierung von Pkws und kleinen Nutzfahrzeugen nicht so weit ist wie gedacht. Allerdings sind die Anleger am Markt erleichtert, dass die deutschen Autobauer vielleicht doch noch von höheren US-Zöllen verschont werden.

ROUNDUP: Telefonica trotzt Wettbewerb - Operativer Gewinn steigt überraschend

MADRID - Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat im zweiten Quartal dank eines hohen Wachstums bei Kunden mit teuren Verträgen positiv überrascht. So sei sowohl die Zahl der Kunden mit Breitbandanschlüssen also auch im Mobilfunkbereich stark gestiegen, teilte das Unternehmen, das in Deutschland mit der börsennotierten Tochter Telefonica Deutschland (O2) vertreten ist, am Donnerstag in Madrid mit. Neben gesunkener Kosten war dies ein Grund für den höheren Gewinn. Und das obwohl der Konzern seit Ende 2016 in der Heimat mit Masmovil einen dritten Wettbewerber hat.

ROUNDUP: Puma hebt Umsatzprognose an - Investoren dennoch enttäuscht

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma hat im zweiten Quartal einen kräftigen Sprung nach vorn gemacht. Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU sowie China stimmt Konzernchef Björn Gulden dennoch vorsichtig. Inzwischen sei er aber weniger beunruhigt als noch zu Beginn des Jahres, sagte er am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen.

ROUNDUP: Gabelstapler-Hersteller Kion machen fehlende Teile zu schaffen

FRANKFURT - Beim Gabelstapler-Hersteller Kion hat sich die nächste Baustelle aufgetan: Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern sowie ungünstige Wechselkurse haben dem Unternehmen auch das zweite Quartal verhagelt. Der Gewinn fiel deutlich schlechter aus als erwartet. Im ersten Quartal hatten ausbleibende Bestellungen für Lagersysteme die Anleger verschreckt.

ROUNDUP: Starke Nachfrage der Bauindustrie rettet Wacker Chemie den Ausblick

MÜNCHEN - Der Bau-Boom hält den Spezialchemie-Konzern Wacker Chemie trotzt schwächerer Geschäfte mit der Solarindustrie auf Kurs zu den Jahreszielen. "Nach den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres sind wir auf einem guten Weg, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte Konzernchef Rudolf Staudigl laut Mitteilung vom Donnerstag. Besonders bei Silikonen sei die Nachfrage sehr hoch. Im Geschäft mit Polysilizium für die Solarindustrie bremsten derweil weiterhin niedrigere Verkaufspreise.

ROUNDUP: Aixtron wird erneut etwas optimistischer - Aktie fällt dennoch

HERZOGENRATH - Der Chipausrüster Aixtron hat dank hoher Nachfrage nach LED-Produktionsmaschinen und Anlagen zur Laser-Herstellung seine Prognosen erneut erhöht. Da das zweite Quartal etwas schwächer ausfiel als erwartet, setzt das Unternehmen auf eine deutliche Belebung in der zweiten Jahreshälfte. An der Börse sorgte dies zunächst für Verunsicherung. Der Aktienkurs, der in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen war, gab bis zu 7 Prozent nach. Zuletzt erholte er sich aber wieder und lag am späten Vormittag noch mit rund zwei Prozent im Minus.

ROUNDUP: Airbus erwartet nach Gewinnsprung 'Höllenritt' - Aktie auf Rekordhoch

TOULOUSE - Fehlende Triebwerke für den Mittelstreckenjet A320neo halten den Flugzeugbauer Airbus weiter in Atem. Das Ziel, in diesem Jahr rund 800 Verkehrsflugzeuge auszuliefern, werde dadurch zum "Höllenritt", sagte Vorstandschef Tom Enders bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag in Toulouse. Nach fast sieben Monaten sei noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Es gehe aber voran. So konnte Airbus seinen Gewinn im laufenden Geschäft im zweiten Quartal verdoppeln. Der kleine Mittelstreckenjet, den Airbus gerade von Bombardier übernommen hat, drückt 2018 jedoch aufs Ergebnis.

Weitere Meldungen

-Schneider Electric schraubt Ziele nochmals höher

-Streik bei Ryanair geht weiter - Flugbegleiter fordern mehr Geld

-BGH: Lufthansa muss Kosten für 'Sky Marshals' übernehmen

-ROUNDUP 2: Europas Datenschutz-Regeln bremsen Facebook - Aktie stürzt ab

-Übernommener Bombardier-Jet belastet Airbus-Gewinnpläne

-Diageo profitiert von Baileys und Johnnie Walker - Weitere Aktienrückkäufe

-ROUNDUP: Reeder sehen Gefahr durch US-Handelspolitik - Flotten ausgelastet

-Vor Fusion mit Luxottica: Starker Euro drückt auf Essilor-Umsatz

-Neue Arzneien und US-Steuerreform helfen Roche - Ziele angehoben

-Spanien-Geschäft beflügelt französischen Telekomkonzern Orange

-ROUNDUP: Umworbene TV-Gruppe Sky punktet beim Publikum

-ROUNDUP/Roche noch zuversichtlicher: MS-Mittel Ocrevus entpuppt sich als Renner

-EnBW verbessert operatives Ergebnis im ersten Halbjahr

-Umworbene TV-Gruppe Sky wird begehrenswerter: Kundenzahl steigt

-Nestle wächst schneller dank USA und China - Verkäufe treiben Gewinn hoch

-Starke Nachfrage der Bauindustrie hält Wacker Chemie auf Kurs zu Jahreszielen

-ROUNDUP: Fraport denkt über Verkauf von Anteilen an Flughafen Hannover nach

-Telefonica verdient operativ überraschend mehr

-Covestro: Produktionsausfall bei DowChemical noch ohne Folgen

-Nach Marchionnes Tod: Ferrari-Mitarbeiter tragen Trauerflor

-Starker Won und höhere Kosten drücken auf Hyundai-Gewinn

-MTU profitiert kräftig von Wartung und Ersatzteilen - Gewinnziel angehoben

-Shell belohnt langen Atem der Anleger mit Milliarden-Aktienrückkauf

-Deutsche Reeder befürchten negative Folgen durch US-Handelspolitik

-Autoverband sieht Fortschritte für bessere Luft in Städten

-ROUNDUP 2: BGH segnet Abschaffung der 'Störerhaftung' für freie WLANs ab

-Höhere Rohstoffpreise geben Bergbaukonzern Anglo American Auftrieb

-ROUNDUP: Kliniken verzichten auf Millionen für bessere Pflege

-Praxair übertrifft vor geplanter Linde-Fusion Erwartungen

-Scheuer fordert Autoindustrie zu mehr Tempo beim Wandel auf

-ROUNDUP: Lebensmittelkonzern Nestle dreht im ersten Halbjahr auf

-Australische Medienriesen fusionieren in Milliarden-Deal

-ROUNDUP/Presse: Nur ein Tag für Facebook in China - Zulassung wieder entzogen

-Deutsche verbrauchen mehr als 220 Kilo Verpackungen pro Kopf im Jahr

-ROUNDUP: Scheuer fordert Autoindustrie zu mehr Tempo beim Wandel auf

-Chiphersteller SK Hynix verdient mehr als erwartet - Deutliches Umsatzplus

-ROUNDUP: BGH verkündet Entscheidung zur Haftung für offene WLAN-Hotspots

-ROUNDUP: Deutsche verbrauchen mehr als 220 Kilo Verpackungen pro Kopf im Jahr

-Accor glänzt durch Immobilienverkäufe - Fester Euro tut im Tagesgeschäft weh

-ROUNDUP: Kliniken verzichten auf Millionen für bessere Pflege

-Hitzewelle macht Bäume und Sträuche in Deutschland teurer

-Puma schraubt Umsatzprognose erneut hoch

-ROUNDUP: Sicherheit geht vor - Airlines zahlen alle Kosten von 'Sky Marshals'

-ROUNDUP: Wartung und Ersatzteile treiben MTU-Gewinn - Aktie auf Rekordhoch

-GESAMT-ROUNDUP: Europas Datenschutz-Regeln bremsen Facebook - Aktie stürzt ab

-Ausbau der Windenergie stockt - Branche kritisiert Bundesregierung

-ROUNDUP: Accor glänzt mit Immobiliendeal - Einstieg bei Air France-KLM vom Tisch

-AB Inbev legt nicht so stark zu wie erwartet

-ROUNDUP: Nokia enttäuscht mit Betriebsgewinn

-Niedrigwasser schränkt Schifffahrt auf Flüssen ein

-Nissan meldet Gewinnminus von 28 Prozent

-Gelungene US-Tour: Viel Lob für neuen BVB-Coach Favre - 'Überragend'

-Total verdient dank höheren Ölpreis kräftig

-Arbeitgeber willigt in Schlichtung bei Neue Halberg Guss ein

-Neue Krebsmedikamente stützen AstraZeneca

-Under Armour fasst in den USA wieder Tritt - Verluste durch Konzernumbau

-McDonald's steigert Gewinn deutlich - Kundenzustrom hält an

-Nokia enttäuscht mit operativem Gewinn - Rechnet weiter mit Besserung

-ROUNDUP: Ausbau der Windenergie stockt - Branche kritisiert Bundesregierung

-BAT profitiert von traditionellem Zigaretten-Geschäft und Reynolds-Kauf

-Norma Group bei Marge pessimistischer - Rohstoffpreise und US-Zölle belasten

-ROUNDUP: Scheuer fordert Autoindustrie zu mehr Tempo beim Wandel auf

-Nach tödlichem Unfall: US-Billigflieger Southwest kämpft mit teurem Kerosin

-Datenschutz und Börsengang bremsen Spotify aus

-Ryanair liebäugelt mit Airbus-Jets

-ROUNDUP: Höhere Öl- und Gaspreise treiben Gewinne bei Ölkonzernen

-Ryanair: Fluggäste bekommen kein Geld als Entschädigung

-ROUNDUP 2: Kliniken verzichten auf über 100 Millionen Euro für bessere Pflege

-Fraport denkt über Verkauf von Anteilen an Flughafen Hannover nach

-Klage im Streit um Porsche-Design abgewiesen

-Puma legt Geschäftszahlen fürs zweite Quartal vor

-Spezialchemiekonzern Covestro hebt Prognosen für 2018 an°

