Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fiat Chrysler nach Zahlen von 25 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine positiven Erwartungen an das US-Wachstum und den Cashflow hätten sich im zweiten Quartal bewahrheitet, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte aber seine Schätzungen wegen den Auswirkungen der chinesischen Zollschranken und der anhaltenden Herausforderungen beim Hochfahren des Lkw-Geschäfts./tih/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0169 2018-07-26/15:19

ISIN: NL0010877643