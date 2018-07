Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für DWS nach Zahlen von 37,60 auf 34,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fondsgesellschaft habe das zweite Quartal alles in allem gut überstanden, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen schwieriger Bedingungen beim verwalteten Kundenvermögen müsse er die Gewinnschätzungen je Aktie bis 2020 aber dennoch verringern./tih/bek Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0190 2018-07-26/15:44

ISIN: DE000DWS1007