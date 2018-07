Die Zeichen zwischen Nord- und Südkorea stehen auf Entspannung. Außenminister Maas macht bei seinem Besuch in Südkorea ein Angebot.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat deutsche Hilfe bei der Annäherung der beiden koreanischen Staaten angeboten. "Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, stehen wir bereit, den Prozess, der hier stattfindet, engagiert zu unterstützen", sagte er am Donnerstag bei einem Besuch in Südkorea.

Deutschland könne seine beim Atom-Abkommen mit dem Iran gewonnene Expertise einbringen, um die atomare Abrüstung voranzutreiben, die der nordkoreanische Präsident Kim Jong Un angekündigt hatte. Zudem könnten beide Seiten von den deutschen Erfahrungen mit der Wiedervereinigung profitieren.

"Es wäre ein gutes Gefühl, wenn Deutschland hier einen Teil dazu beitragen kann, dass eine Grenze so wie wir sie kannten, die unser Land getrennt und gespalten hat, irgendwann hier von der koreanischen Halbinsel verschwindet", sagte Maas bei seinem Besuch der entmilitarisierten Zone an der Grenze. Korea ist seit einem Krieg, der 1953 endete, in den kommunistischen Norden und den westlich orientierten Süden geteilt.

