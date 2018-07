Die französische Staatsbahn hat einen Großauftrag für 100 TGV-Hochgeschwindigkeitszüge des Siemens -Partners Alstom bestätigt. Der Auftrag habe einen Wert von 2,7 Milliarden Euro, teilte die SNCF am Donnerstag in Saint-Ouen bei Paris mit. Nach früheren Angaben des Unternehmens soll die geplante neue TGV-Generation 2022 in Dienst genommen werden.

Alstom und Siemens wollen ihre Zugsparten zusammenlegen, um gegen die befürchtete chinesische Konkurrenz bestehen zu können. Damit würden der deutsche ICE und der französische TGV künftig aus dem selben Unternehmen kommen. Die Konzerne hoffen, dass die Fusion vor Mitte 2019 abgeschlossen werden kann./cb/DP/nas

