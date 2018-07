Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Puma-Aktien nach der Zahlenvorlage und einem folgenden Kursrutsch von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Markt reagiere enttäuscht darauf, dass das Puma-Management nicht - wie in den Quartalen zuvor - die Ergebnisprognose erneut nach oben revidiert habe, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er selbst hob seine Ergebnisschätzungen ab dem Jahr 2019 leicht an./tih/zb

Datum der Analyse: 26.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0277 2018-07-26/15:52