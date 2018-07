Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Facebook nach Quartalszahlen von 235 auf 205 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwächere Wachstumsprognose des sozialen Netzwerks hätten am Markt beträchtliche Unsicherheiten losgetreten, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Facebook habe aber eine gute Erfolgsbilanz im Bemühen, neue Ideen und Inhalte zu Geld zu machen. Die Aktie könne erst einmal stagnieren, mittelfristig eröffne das aber neue Chancen./bek/jha/

Datum der Analyse: 26.07.2018

