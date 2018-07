Während die US-Börsen insgesamt keine klare Richtung finden, verbrennt der Tech-Gigant ein Fünftel seines Börsenwertes: Hundert Milliarden Dollar.

Facebook hat am Donnerstag die Rekordjagd der Tech-Titel jäh beendet. Der Betreiber des weltgrößten sozialen Netzwerkes hatte am Mittwoch nach Börsenschluss Zahlen präsentiert, die die Erwartungen der Experten verfehlten. Schon im nachbörslichen Handel deutete sich an, was jetzt Bestätigung fand: Es kommt zum historischen Kurssturz.

Facebook-Papiere verloren beinahe 20 Prozent. Mit 178,66 Dollar pro Papier, verbrannten die Kalifornier binnen Minuten knapp 110 Milliarden Dollar an Börsenwert.

Nach dem Datenskandal im Frühjahr enttäuschte der ...

