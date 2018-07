Für 1,3 Milliarden Euro will Terra Firma das Italiengeschäft RTR an den italienischen Investor F2i verkaufen.Das in London ansässige Unternehmen Terra Firma will sein italienisches Photovoltaik-Portfolio für 1,3 Milliarden Euro an F2i verkaufen. Die Vereinbarung eines entsprechenden Vertrages teilte Terra Firma am Donnerstag mit. F2i ist ein italienischer Investor, der in der Vergangenheit unter anderem bereits das italienische Photovoltaik-Geschäft von Eon gekauft hat. Terra Firmas Solargeschäft in Italien ist seit 2011 unter RTR gebündelt und eigenen Angaben zufolge Italiens größter Betreiber ...

