Wollten Sie schon immer mal im Ausland arbeiten? Oder haben Sie ihre Traumstelle in einem hiesigen internationalen Unternehmen gefunden, bei welchem Englisch als Unternehmenssprache gesprochen wird? Was auch immer auf Sie zutreffen mag - um ihrem Ziel einen Schritt näher zu kommen, bedarf es einer Top-Bewerbung. Auf Englisch, versteht sich. Was es unbedingt zu beachten gibt, wenn Sie sich auf eine englischsprachige Stelle bewerben möchten.

Was wir in der Schweiz als Curriculum Vitae (CV) kennen, wird im englischsprachigen Raum nebst CV häufig auch «Resume» genannt: der Lebenslauf. Doch ist das nun dasselbe oder nicht? Jein! Zumal die Begriffe nicht überall gleich verwendet werden. Grundsätzlich gilt: der CV deckt im Ausland die ganze Karriere ausführlich ab, Erfolge wie Veröffentlichungen und Auszeichnungen inklusive. Ein CV wird vor allem für akademische Jobs verlangt. Das «Resume» hingegen entspricht eher unserer Auffassung eines Lebenslaufes: eine ein- bis zweiseitige Zusammenfassung der Skills und Erfahrungen, zugeschnitten auf die jeweilige Stelle.

Ein «Resume» setzt sich im englischsprachigen Raum wie folgt zusammen:

Persönliche Details - «Contact information»: Namen und Kontaktdaten Karriereziel - «Objective»: kurze, knackige Zusammenfassung des persönlichen Profiles und der eigenen Ziele Berufserfahrung - «Work experience»: antichronologische Auflistung Ihrer bisherigen Stellen. Erwähnen Sie jeweils den Namen und Ort der Firma, Ihre Position und die Dauer Ihrer Anstellung. Listen Sie zudem die wichtigsten Aufgaben auf, v.a. jene, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...