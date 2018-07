Finnland gilt als Sehnsuchtsort für Fans des bedingungslosen Grundeinkommens, doch ausgerechnet dort wachsen Zweifel. Ein Ortsbesuch bei frohen Teilnehmern, enttäuschten Forschern und einer umstrittenen Ministerin.

Vielleicht hätte es sogar funktionieren können. So aber, wie das Ganze dann aufgesetzt wurde - nein, Miska Simanainen macht sich kaum noch Hoffnungen. Der Finne ist ein unaufgeregter Typ, sachlich und nüchtern. Umso ernster muss es sein, wenn er sagt: "Es kann gut sein, dass wir keinerlei verlässliche Ergebnisse bekommen."

In aller Welt wird allerdings auf genau diese Ergebnisse gewartet. Es geht schließlich nicht um irgendwas, und Simanainen ist nicht irgendein Kritiker. Er ist einer der Schöpfer des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) in Finnland. Der Mann also, der das spannendste Sozialexperiment der Gegenwart mit aufgesetzt hat. Oder besser: hätte aufsetzen sollen.

Denn was als groß angelegter Wirklichkeitstest gedacht war, wurde bis zur Unkenntlichkeit gestutzt. Am Anfang hatte eine Handvoll Wissenschaftler der finnischen Sozialbehörde Kela, darunter auch Simanainen, eine gute Idee: 10.000 Finnen, manche mit Job, manche ohne, mit viel oder wenig Einkommen, darunter Singles und Familien, sollten ein monatliches Grundeinkommen ausgezahlt bekommen - ohne weitere Pflichten. Umsetzen konnten sie davon: nichts. Oder, wie Simanainen es in seiner Forschersprache formuliert: "Unser Forschungsdesign ist am legislativen Design gescheitert." Kurz gesagt: So viel Vision war der Politik dann doch zu viel.

Seit Anfang 2017 wird nun ausschließlich in der Schmalspurvariante getestet: Nur 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose erhalten zwei Jahre lang 560 Euro im Monat - es ist die absolute Mindestzahl an Teilnehmern, um überhaupt noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für verlässliche empirische Ergebnisse zu gewährleisten.

Eine vertane Chance, denn Finnland ist das erste Industrieland, das sich an einen landesweiten Versuch mit dem Grundeinkommen wagt. Scheitert der, dürfte dies Debatten in aller Welt beeinflussen. Am BGE scheiden sich die Geister. Allein in Deutschland reicht die Spanne der Meinungen von "Kapitulation ...

