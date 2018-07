Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US7010811013 Parker Drilling Co. 26.07.2018 US7010814082 Parker Drilling Co. 27.07.2018 Tausch 15:1

AT0000603709 AGRANA Beteiligungs-AG 26.07.2018 AT000AGRANA3 AGRANA Beteiligungs-AG 27.07.2018 Tausch 1:4