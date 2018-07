(Trendbrief) - In der zurückliegenden Handelswoche hat sich vor allem bei den europäischen Indizes die Volatilität spürbar erhöht. Per saldo waren die Kursveränderungen dennoch sehr ansprechend, denn unsere 14 Leitbarometer legten im Durchschnitt 0,9% zu. Dabei belegte jedoch der Dax mit einem Minus von 1,5% den letzten Platz in der Tabelle. Die größten Gewinner waren der...

Den vollständigen Artikel lesen ...