Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



42Gears Mobility Systems, ein globaler Anbieter von UEM-Lösungen ( https://www.42gears.com/solutions/unified-endpoint-management-uem-sol ution/), hat bekanntgegeben, dass es im allerersten Bericht "Gartner Magic Quadrant for UEM Tools" als "Visionary" platziert wurde. Diese Positionierung basiert auf der Leistung von 42Gears in den Kategorien "Completeness of Vision" (Weitblick) und "Ability to Execute" (Tatkraft).



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Sys tems_Logo.jpg )



Gartner definiert UEM als eine neue Klasse von Tools, die als einheitliche Verwaltungsoberfläche für Mobilgeräte, PCs und andere Geräte funktionieren können. Gartner empfiehlt der I&O-Branche, sich auf den Austausch von Tools für Enterprise Mobility Management und Client Management durch UEM vorzubereiten, um moderne Betriebssysteme zu unterstützen.



42Gears unterstützt Großprojekte für die Gerätebereitstellung rund um den Globus. Es ist an der Implementierung komplexer Anwendungsfälle mit verschiedenen Betriebssystemen und Baugrößen beteiligt. 42Gears legt den Schwerpunkt auf Innovation und Integration von Technologien, die bei der Verwaltung des digitalen Arbeitsplatzes von zentraler Bedeutung sind. 42Gears UEM ist eine umfassende, ganzheitliche und nutzerzentrische Plattform zur Verwaltung von Endpunkten, einschließlich Mobilgeräten, Desktop-PCs und Internet der Dinge (IdD).



Onkar Singh, Gründer und CEO von 42Gears, sagte: "Wir wollen mit unserer Plattform sämtliche Anforderungen des digitalen Arbeitsplatzes abdecken. Unsere Teams arbeiten unermüdlich an neuen Technologien, damit unsere Kunden den Dialog mit ihren Mitarbeitern verbessern und die Produktivität steigern können." Singh weiter: "42Gears hat sich zum Ziel gesetzt, Fortschrittssprünge bei der Unternehmensmobilität unter einer Plattform zu vereinen. Unsere Vision wird durch die Positionierung um Gartner Magic Quadrant bestätigt."



Den vollständigen Bericht finden Sie hier (http://www.42gears.com/landing-page/gartnermq2018uem/).



Forschung; Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, Chris Silva (https://www.gartner.com/analyst/48076) et al, 23. Juli 2018



Haftungsausschluss



Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologiebenutzern nicht, nur die Hersteller mit den besten Bewertungen oder sonstigen Erwähnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenangaben ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Zusammenhang mit dieser Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.



Informationen zu 42Gears



42Gears ist ein führender Unified Endpoint Management-Anbieter und stellt SaaS- sowie Vor-Ort-Lösungen bereit, um die verschiedensten Endpunkte auf Basis der Plattformen Android, iOS, Windows, wearOS, macOS und Linux zu sichern, zu überwachen und zu verwalten. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt in vertikalen Branchen wie Healthcare, Transportwesen, Logistik, produzierendes Gewerbe, Bildung und Einzelhandel vertrauen auf die Produkte von 42Gears. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.42gears.com .



Weitere Informationen erhalten Sie von: manisha.singh@42gears.com



OTS: 42Gears Mobility Systems newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130395 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130395.rss2