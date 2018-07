FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der zuletzt schwächeren Absatzdynamik bei Mercedes-Benz will Daimler-Chef Dieter Zetsche dieses Jahr den Abstand auf die Konkurrenz halten. Er gehe davon aus, dass der Vorsprung gegenüber BMW und Audi gehalten werde könne, sagte Zetsche. Zwar gebe es derzeit Probleme wegen der Umstellung auf die neue Abgasmessmethode WLTP. Er erwarte aber weiterhin eine außerordentlich hohe Nachfrage nach den Premiumwagen des Stuttgarter Konzerns.

In den vergangenen Monaten erzielte Mercedes-Benz immer geringere Absatzzuwächse, im Juni wurde sogar der erste Monatsrückgang seit Jahren verzeichnet. Daimler will den Absatz dieses Jahr auf dem Rekordwert des vergangenens Jahres halten, als BMW und Audi mit einigem Abstand dahinter lagen. Die Wettbewerber wollen derzeit aber mit neuen Modellen angreifen und den Stuttgartern Marktanteile abnehmen.

So richtig in Schwung kamen BMW und Audi aber noch nicht. Per Ende Juni liegt Mercedes-Benz noch klar an der Spitze mit 1,19 Millionen verkauften Oberklassewagen, das entspricht einem Plus vom Vorjahr von 3,9 Prozent. BMW steht an zweiter Position mit 1,06 Millionen abgesetzten Fahrzeugen (+2,0 Prozent), Audi brachte bisher 949.300 Wagen an die Kundschaft (+4,5 Prozent).

