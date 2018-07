Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total SA nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Ölkonzern habe die Erwartungen in all seinen Geschäftsbereichen leicht übertroffen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er resümierte daher ordentliche Zahlen mit deutlichen Fortschritten bei den Gewinnkennziffern und dem Cashflow./tih/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0213 2018-07-26/16:37

ISIN: FR0000120271