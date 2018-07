Unter dem Namen "Initiative Vorsorge" haben sich die ALTE LEIPZIGER, die LV 1871, die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung und der VOLKSWOHL BUND in einem Konsortium zusammengeschlossen, um gemeinsam eine Lösung für das Sozialpartnermodell in der bAV anzubieten. Der Name "Initiative Vorsorge" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...