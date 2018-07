Deutsche Experten warnen in einer neuen Studie mit deutlichen Worten vor einer Immobilienpreisblase, die zu einer weltweiten Krise führen könnte. "Die Gefahr, dass wieder Immobilienpreisblasen entstehen, die in eine neue weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise münden können, ist real", wird der Studienautor und DIW-Immobilienökonom, Claus Michelsen, in der Pressemitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...