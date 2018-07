Unterföhring (ots) -



Die schönste Zeit des Tages wird noch schöner: SAT.1 startet am Montag, 30. Juli 2018, seine neue Vorabend-Sendung "Endlich Feierabend!". Die Moderatoren Annett Möller und Daniel Boschmann begrüßen die Zuschauer um 18:00 Uhr in "ihrem" Wohnzimmer und gehen mit ihnen in den Feierabend - gut gelaunt, gut informiert und gut beraten. Die Sendung wird produziert von MAZ&More.



Kaspar Pflüger, Geschäftsführer SAT.1:



"'Endlich Feierabend!' ist anders als man es zu dieser Uhrzeit kennt, mehr Gute-Laune-Infotainment als nur Magazin. Wir wollen die erfolgreiche Handschrift des 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' in ein 'verdienter Feierabend'-Gefühl am Abend transformieren. Annett Möller und Daniel Boschmann sind unser Dreamteam zur blauen Stunde."



Annett Möller: "Wir empfangen die Zuschauer in 'unserem' Wohnzimmer und wollen, dass sie mit einem guten Gefühl in ihren Feierabend starten. 'Endlich Feierabend!' wird eine Info-Show, die sich an die ganze Familie richtet. Wir sind startklar und freuen uns riesig darauf, endlich loszulegen."



Daniel Boschmann: "Wer kann schon behaupten, dass er beruflich Feierabend macht! Ich freue mich auf die Sendung und hoffe, dass wir das neue Zuhause der Menschen am Feierabend werden."



"Endlich Feierabend!" - ab 30. Juli 2018 von Montag bis Freitag jeweils um 18:00 Uhr live in SAT.1



