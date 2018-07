Im ersten Halbjahr 2018 gab es laut Berater EY in Österreich 178 M&A-Deals in Höhe von mehr als fünf Milliarden (hat sich zum Vorjahr verdoppelt!) Euro. Das ist die höchste Summe seit 2012. Mich wundert das nicht. Die Unternehmen schwimmen im Geld, die Wirtschaft brummt. So lange das Geld so billig (tiefe Zinsen) ist, erwarte ich mir heuer noch einige Ausnahme-Deals. Und ehrlich: Es ist auf jeden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...