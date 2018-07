Trotz des offiziellen Jubels: Anleger trauen der Annäherung zwischen den USA und Europa im Handelsstreit noch nicht. Eine Sommerrally wird es an den Börsen wohl nicht geben.

Euphorie sieht anders aus. Nach der überraschenden Annäherung im Handelsstreit legen die Börsen in Europa und den USA zwar zu, aber nicht übermäßig deutlich. Der Dax liegt am späten Nachmittag 1,4 Prozent im Plus. Autoaktien führen die Gewinnerlisten an, haben von ihren bis zu fünf Prozent Plus aber einen Teil schon wieder eingebüßt.

Dabei hatte doch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump erklärt: "Wir haben heute einen Deal gemacht." Trump sprach von einem "großen Tag für den freien Handel".

Doch Investoren trauen dem Braten nicht. "Von einer nachhaltigen Entspannung würde ich noch nicht sprechen", meint Gerhard Schwarz, leitender Aktienstratege der Baader-Bank. "Von einem Deal zwischen den USA und Europa kann noch keine Rede sein."

Trump und Juncker haben angekündigt, Gespräche über einen Abbau der Handelsbarrieren aufzunehmen. Neue Zölle sollen zunächst nicht erhoben werden. Damit sind auch die von Trump angedrohten 20-prozentigen Strafzölle auf Auto-Importe in die USA vom Tisch. Generell sollen laut Trump bei Industriegütern bis auf Autos alle Zölle und andere Handelsbarrieren abgeschafft werden. Im Gegenzug versprach Juncker dem US-Präsidenten, dass die EU den USA künftig ...

