Straubing (ots) - Dennoch muss die Europäische Union jetzt alles daran setzen, das Eisen zu schmieden, so lange es heiß ist. Sie muss vor allem auch mit eigenen Angeboten aufwarten, denn in mancher Hinsicht hat Trump Recht. Die Zölle auf amerikanische Autos in Europa sind rund viermal so hoch wie umgekehrt, auch Agrarprodukte unterliegen in Europa einem viele stärkeren Schutz, als es in der Gegenrichtung der Fall ist. Mit anderen Worten: Die EU darf Trump keinen Vorwand liefern, diese letztlich von ihm gewiss nicht geliebte Annäherung wieder aufzukündigen.



